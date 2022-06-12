Два человека пострадали при взрыве у здания ГУ МВД в Мелитополе

Два человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе, сообщил замначальника ведомства Алексей Селиванов.

«Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД», — написал Селиванов в своём Telegram.

По его словам, в результате взрыва пострадали двое гражданских.

Он отметил, что все сотрудники ГУ МВД и военные живы.

7 июня в херсонском ресторане «Ностальжи» произошёл взрыв.

В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы.

В военно-гражданской администрации Херсонской области назвали взрыв в ресторане терактом.