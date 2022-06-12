В Херсонской области усилили меры безопасности речного судоходства — военная комендатура ввела новые правила.

Соответствующий приказ был подписан 11 июня.

«С 22:00 до 06:00 запрещается всё движение водных транспортных средств... К управлению водными транспортными средствами (ВТС) допускаются исключительно лица, получившие пропуска, выданные военной администрацией», — говорится в Telegram-канале региональной администрации.

Кроме того, до особого распоряжения полностью запрещено движение в районе Антоновского моста, а также в ряде населённых пунктов и островов.

В рамках коммерческих перевозок судовладельцам и руководству необходимо обеспечить продажу билетов и посадку на судно по удостоверяющим личность документам, организовать учёт пассажиров и членов экипажей, установить круглосуточную охрану судов и пропускной режим во время посадки.

7 июня в херсонском ресторане «Ностальжи» произошёл взрыв.

В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы.

В военно-гражданской администрации Херсонской области назвали взрыв в ресторане терактом.