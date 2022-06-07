В Херсоне произошёл взрыв, один человек ранен

Один человек пострадал при взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи», говорится в сообщении военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Во вторник, 7 июня, около 12:40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек», — говорится в заявлении.

Пострадавшему уже оказана помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.

В администрации также опровергли информацию о взрыве напротив правительственного здания.

Ранее сообщалось о восстановлении в городе помещения телеканала, радиостудии и типографии.