Число пострадавших при взрыве в ресторане в Херсоне увеличилось до четырёх
- РИА Новости
«Итоговое количество у нас: пострадал официант, две девушки помоложе и одна женщина пожилого возраста», — цитирует его ТАСС.
Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее стало известно о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи», сообщалось о ранении одного человека.
Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, взрыв в херсонском кафе мог произойти из-за закладки взрывного устройства.