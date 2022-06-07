Число пострадавших при взрыве в ресторане в Херсоне увеличилось до четырёх

Число пострадавших при взрыве в ресторане «Ностальжи» в Херсоне увеличилось до четырёх, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

«Итоговое количество у нас: пострадал официант, две девушки помоложе и одна женщина пожилого возраста», — цитирует его ТАСС.

Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее стало известно о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи», сообщалось о ранении одного человека.

Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, взрыв в херсонском кафе мог произойти из-за закладки взрывного устройства.