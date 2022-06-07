В Херсонской области назвали предварительную причину взрыва в кафе

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Взрыв в херсонском кафе мог произойти из-за закладки взрывного устройства, информация уточняется, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В Херсонской области назвали предварительную причину взрыва в кафе
  • РИА Новости

«Уточняем, как произошёл этот взрыв. Возможно, это закладка (взрывного устройства. — RT), может, это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем», — цитирует его РИА Новости.

По словам Стремоусова, кафе пользуется популярностью среди местных элит и находится неподалёку от правительственного квартала. 

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи».

Пострадавшему была оказана помощь.

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