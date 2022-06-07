В военно-гражданской администрации Херсонской области назвали взрыв в ресторане терактом

В военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что причиной взрыва в ресторане «Ностальжи» в Херсоне стал теракт.

«Причиной сегодняшнего взрыва в кафе стал теракт. Предположительно, было заложено взрывное устройство», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

По его словам, целью провокации являлись запугивание граждан и дестабилизация обстановки в городе.

7 июня в херсонском ресторане «Ностальжи» произошёл взрыв.

В результате инцидента пострадали четыре человека, они были госпитализированы.

Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, взрыв в херсонском кафе мог произойти из-за закладки взрывного устройства.