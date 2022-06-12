В Бердянске совершили подрыв подстанции
- globallookpress.com
Об этом он заявил РИА Новости.
«В Бердянске произошёл теракт», — сообщил Селиванов.
Он отметил, что в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество.
Также представитель МВД подчеркнул, что теракты в Мелитополе и Бердянске направлены против мирных граждан, пострадали они, а не чиновники или военные.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Мощность взрывного устройства была 700—800 г в тротиловом эквиваленте.