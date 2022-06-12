Замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.

Об этом он заявил РИА Новости.

«В Бердянске произошёл теракт», — сообщил Селиванов.

Он отметил, что в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество.

Также представитель МВД подчеркнул, что теракты в Мелитополе и Бердянске направлены против мирных граждан, пострадали они, а не чиновники или военные.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Мощность взрывного устройства была 700—800 г в тротиловом эквиваленте.