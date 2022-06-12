Власти Запорожской области рассказали подробности подрыва подстанции в Бердянске

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал подробности подрыва подстанции в Бердянске.
Власти Запорожской области рассказали подробности подрыва подстанции в Бердянске
  • © Мэрия города Бердянска

«На месте теракта в результате работы следственной группы обнаружены следы трёх взрывных устройств и зажигательная смесь, что привело к неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла», — сказал он РИА Новости.

Ранее замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.

В результате взрыва никто не пострадал.

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