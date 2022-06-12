Власти Запорожской области рассказали подробности подрыва подстанции в Бердянске

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал подробности подрыва подстанции в Бердянске.

«На месте теракта в результате работы следственной группы обнаружены следы трёх взрывных устройств и зажигательная смесь, что привело к неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла», — сказал он РИА Новости.

Ранее замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.

В результате взрыва никто не пострадал.