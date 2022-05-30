«Уже прибыло вооружение»: глава Курской области сообщил об усилении мер безопасности из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. По его словам, Минобороны РФ уже направило в регион дополнительные артиллерийские и ракетные установки. Напомним, что в Курской области как минимум до 8 июня установлен «жёлтый» уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов. Утренний взрыв в центре Мелитополя квалифицировали как теракт. Кроме того, в Донецке после обстрела со стороны ВСУ погибли пять человек, ещё 16 получили ранения. В Кремле возмутились нанесением киевским режимом ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

На границе между Курской областью и Украиной усилены меры безопасности, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

«Министерством обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и ещё прибывает вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Всё направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона», — приводит слова Старовойта РИА Новости.

За последние месяцы территория Курской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Также в регионе до 8 июня установлен «жёлтый» уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

Брифинг МО по спецоперации на Украине

Российские ВС поразили два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. При этом авиация нанесла удары по трём пунктам управления и 67 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о ходе специальной военной операции.

«Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ», — сказал он.

Средства ПВО РФ сбили 15 украинских беспилотников, а также перехватили девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Ракетными войсками и артиллерией были поражены 62 пункта управления, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и миномётных батарей на огневых позициях.

«Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра», — сказал официальный представитель оборонного ведомства.

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Теракт в Мелитополе

Утренний взрыв в Мелитополе квалифицирован как «террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни», сообщили в городской администрации.

«В результате пострадали 28-летняя девушка и 25-летний парень — волонтёры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе. Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов», — говорится в сообщении.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, самодельное взрывное устройство было заложено в уличный люк. Когда автомобиль с волонтёрами проезжал мимо, произошёл взрыв.

Эту информацию подтвердил корреспондент RT Илья Васюнин.

Он также снял, что осталось от автомобиля, и показал поражающие элементы, которыми была начинена взрывчатка.

Обстрел Донецка со стороны ВСУ

Также утром 30 мая украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием 155-мм калибра артиллерии и ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч» с кассетным боеприпасом, сообщили власти Донецкой Народной Республики в своём Telegram. Был обстрелян центр города, в частности школы и жилые дома.

«В результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 21 человека: пятеро погибли и 16 получили ранения. Среди погибших — подросток 2009 года рождения», — говорится в сообщении.

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Как рассказала директор донецкой школы №22 Ольга Рачинская, жертвами украинских обстрелов стали два технических работника учреждения 65—70 лет.

«Это обычная школа. Тут нет ничего — ни военных, ничего. Здесь проводились уроки, сейчас до сих пор у нас дети висят на связи», — приводит её слова РИА Новости.

В Кремле назвали возмутительными действия вооружённых формирований Украины, обстрелявших объекты гражданской инфраструктуры в Донецке.

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее — это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того чтобы этого не было. И именно это — защита людей от этих неонацистов, которые это делают, — как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следственный комитет России проведёт расследование по факту обстрела: «Действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка».