«Уже прибыло вооружение»: глава Курской области сообщил об усилении мер безопасности из-за обстрелов ВСУ
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На границе между Курской областью и Украиной усилены меры безопасности, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.
«Министерством обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и ещё прибывает вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Всё направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона», — приводит слова Старовойта РИА Новости.
За последние месяцы территория Курской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Также в регионе до 8 июня установлен «жёлтый» уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.
Брифинг МО по спецоперации на Украине
Российские ВС поразили два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. При этом авиация нанесла удары по трём пунктам управления и 67 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о ходе специальной военной операции.
«Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ», — сказал он.
Средства ПВО РФ сбили 15 украинских беспилотников, а также перехватили девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Ракетными войсками и артиллерией были поражены 62 пункта управления, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и миномётных батарей на огневых позициях.
«Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра», — сказал официальный представитель оборонного ведомства.
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Теракт в Мелитополе
Утренний взрыв в Мелитополе квалифицирован как «террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни», сообщили в городской администрации.
«В результате пострадали 28-летняя девушка и 25-летний парень — волонтёры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе. Украинское правительство продолжает войну с мирным населением и инфраструктурой городов», — говорится в сообщении.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, самодельное взрывное устройство было заложено в уличный люк. Когда автомобиль с волонтёрами проезжал мимо, произошёл взрыв.
Эту информацию подтвердил корреспондент RT Илья Васюнин.
Он также снял, что осталось от автомобиля, и показал поражающие элементы, которыми была начинена взрывчатка.
Обстрел Донецка со стороны ВСУ
Также утром 30 мая украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием 155-мм калибра артиллерии и ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч» с кассетным боеприпасом, сообщили власти Донецкой Народной Республики в своём Telegram. Был обстрелян центр города, в частности школы и жилые дома.
«В результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 21 человека: пятеро погибли и 16 получили ранения. Среди погибших — подросток 2009 года рождения», — говорится в сообщении.
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Как рассказала директор донецкой школы №22 Ольга Рачинская, жертвами украинских обстрелов стали два технических работника учреждения 65—70 лет.
«Это обычная школа. Тут нет ничего — ни военных, ничего. Здесь проводились уроки, сейчас до сих пор у нас дети висят на связи», — приводит её слова РИА Новости.
В Кремле назвали возмутительными действия вооружённых формирований Украины, обстрелявших объекты гражданской инфраструктуры в Донецке.
«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее — это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того чтобы этого не было. И именно это — защита людей от этих неонацистов, которые это делают, — как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Следственный комитет России проведёт расследование по факту обстрела: «Действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка».
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