Мэр Донецка рассказал о трёх погибших и 12 раненных при обстреле двух школ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о трёх погибших и 12 раненных при обстреле двух донецких школ.
Мэр Донецка рассказал о трёх погибших и 12 раненных при обстреле двух школ
  • AP

«По уточнённой информации, в результате обстрела центральной части города в школе №22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжёлом состоянии», — заявил Кулемзин в своём Telegram-канале.

По его словам, ещё один человек погиб при обстреле школы №5.

Также мэр рассказал, что ещё два мирных жителя погибли на улицах города при обстрелах ВСУ.

Ранее Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли гимназию и две школы в городе, есть раненые.

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