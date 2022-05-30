Мэр Донецка рассказал о трёх погибших и 12 раненных при обстреле двух школ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о трёх погибших и 12 раненных при обстреле двух донецких школ.

«По уточнённой информации, в результате обстрела центральной части города в школе №22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжёлом состоянии», — заявил Кулемзин в своём Telegram-канале.

По его словам, ещё один человек погиб при обстреле школы №5.

Также мэр рассказал, что ещё два мирных жителя погибли на улицах города при обстрелах ВСУ.

Ранее Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли гимназию и две школы в городе, есть раненые.