В Кремле назвали возмутительным нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Донбасса украинскими военными.
В Кремле назвали возмутительным нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в Донбассе
  • © Пресс-служба президента РФ

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее — это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того чтобы этого не было. И именно этому — защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести.

Как сообщалось, обстрелу подвергся центр Донецка, повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22.

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