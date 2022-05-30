В Кремле назвали возмутительным нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Донбасса украинскими военными.

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее — это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того чтобы этого не было. И именно этому — защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести.

Как сообщалось, обстрелу подвергся центр Донецка, повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22.