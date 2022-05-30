Число погибших при обстреле Донецка возросло до шести

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Число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести.
Число погибших при обстреле Донецка возросло до шести
  • AP

«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 20: шесть погибли и 14 получили ранения», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.

Отмечается, что среди погибших — подросток 2009 года рождения.

Глава Донецка Алексей Кулемзин, как пишет РИА Новости, заявил, что последние обстрелы города, в том числе школ, могут вестись из американского тяжёлого вооружения. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Как сообщалось, обстрелу подвергся центр Донецка, повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22.

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