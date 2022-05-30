Предварительно, трое ранены: в центре Мелитополя произошёл сильный взрыв

Утром 30 мая в центре Мелитополя произошёл взрыв. По данным корреспондента RT, был взорван автомобиль Mercedes с украинскими номерами, припаркованный возле главной городской площади, где сейчас работает администрация Мелитополя. Сразу после взрыва место ЧП было оцеплено, по предварительным данным, пострадали три человека. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области произошедшее назвали терактом, подчеркнув, что режиму Зеленского ненавистна мирная жизнь на освобождённых территориях.

Утром 30 мая в центре Мелитополя произошёл сильный взрыв. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, произошедшее является терактом.

«Подобные теракты не прекратятся, пока будет существовать террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова). Режиму Зеленского ненавистна мирная жизнь в Мелитополе и на других освобождённых территориях», — написал он в Telegram.

Корреспондент RT Илья Васюнин в стриме «Летучка» рассказал, что был взорван автомобиль Mercedes с украинскими номерами, припаркованный возле главной городской площади и Дома культуры, где сейчас работает администрация Мелитополя.

«Звук был такой, что заложило уши. Несколько десятков человек в камуфляже уже сейчас оцепили это место. Такое впервые в Мелитополе с того момента, как сюда зашли российские войска», — сказал он.

Как сообщил источник РИА Новости в администрации города, в результате взрыва ранения, по предварительным данным, получили три человека.

Херсонская область

Украинские военные за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области, но потерпели поражение и понесли очень большие потери, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Согласно его данным, украинская армия в результате только первой попытки потеряла около 200 человек и 20 единиц техники.

«Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», — сказал он.

Стремоусов также сообщил, что в Херсонскую область открыт проезд из регионов Украины, подконтрольных киевскому режиму, но он небезопасен из-за военных действий.

«Украинские военные стреляют в спину всем тем, кто сегодня передвигается. Наши блокпосты на линии разграничения не против заезда жителей Херсонщины, которые возвращаются сейчас массово домой, но мы предупреждаем, чтобы они были аккуратными, потому что украинская армия расстреливает мирных жителей, которые возвращаются на территорию Херсонщины», — заявил замглавы военно-гражданской администрации региона.

Кроме того, регион перешёл на российский телефонный код «+7», на территории Херсонской области заработал крымский мобильный оператор под брендом Win mobile.

«В продажу уже поступили сим-карты мобильной связи. Очень много людей покупают сим-карты нового оператора. Мы уже напрямую связываемся из Херсонской области с любыми регионами Российской Федерации», — добавил Стремоусов.

Освобождение ДНР и ЛНР — приоритет России

Освобождение Донецкой и Луганской народных республик, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, «является безусловным приоритетом», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать своё будущее должны жители этих районов. Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским (запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту) или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», — подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российское руководство готово к диалогу с Западу по любым вопросам: «Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече».

«Мы не навязываемся никому и слышим, как все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику. Если за этой лексикой стоит желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, всегда будем готовы к разговору», — пояснил Лавров.

«В ДНР с 2014 года погибли 117 детей»

Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников сообщил, что за восемь лет вооружённого конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли более 100 детей.

«Цифра очень печальная. По моим данным, на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибли 117 детей, это дети до 18 лет. Так вот, из 117 детей 35 погибли начиная с февраля этого года», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что причиной гибели большинства несовершеннолетних в этом году стали неразорвавшиеся снаряды.

«Наверное, более трагично, что дети погибли не в результате обстрелов, а в результате того, что они находят эти послевоенные «артефакты», — добавил Калашников.