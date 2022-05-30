Корреспондент RT рассказал о взрыве автомобиля в центре Мелитополя

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Корреспондент RT Илья Васюнин в стриме «Летучка» рассказал о взрыве автомобиля Mercedes с украинскими номерами в центре Мелитополя. Когда Васюнин пытался подойти ближе к месту происшествия, его задержали.
Корреспондент RT рассказал о взрыве автомобиля в центре Мелитополя
  • РИА Новости

Взорвавшийся автомобиль был припаркован возле главной городской площади и Дома культуры, где сейчас работает администрация Мелитополя. В результате взрыва в соседних зданиях выбило стёкла. 

«Взрыв произошёл минут 15 назад, я находился на центральной площади. Звук был такой, что заложило уши. Несколько десятков человек в камуфляже уже сейчас оцепили это место. Такое впервые в Мелитополе с того момента, как сюда зашли российские войска», — заявил он.

О пострадавших информации нет. 

Корреспондента задержали во время эфира, когда он пытался подойти ближе к месту происшествия.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны региона.

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