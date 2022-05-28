«Тактика выбрана верная, но она не предусматривает быстрых побед»: генерал-полковник Георгий Шпак — о ходе спецоперации

Минобороны Белоруссии сообщило, что создание в стране оперативного командования на южном — украинском — направлении предусматривает формирование соответствующей группировки войск. Чем вызвано усиление мер военной безопасности в союзной с Россией стране, а также о ситуации на фронтах в Донбассе RT обсудил с экс-командующим Воздушно-десантными войсками России генерал-полковником Георгием Шпаком.

— Георгий Иванович, на совещании в Министерстве обороны Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в вооружённых силах страны будет создано Южное оперативное направление. Белорусский президент сказал, цитирую: «Это условие военного времени. Но пока без войны». На ваш взгляд, это «пока» может перерасти в участие союзной России страны в нашей специальной военной операции на Украине?

— Уверен, что этого не произойдёт. Создание группировки войск на украинской границе — это своего рода защитная мера белорусов. Управляемая западными военными советниками армия киевского режима способна начать провокации против Республики Беларусь. Лукашенко предусмотрительно выставляет заслон. Диверсионно-разведывательные группы украинцев, как ранее сообщал Александр Григорьевич, уже «бегают» в приграничье. Если ведётся разведка, то нельзя исключить и начала каких-то военных действий. На серьёзные наступательные операции на северном направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны, сил для этого у них там явно недостаточно, но нервы помотать могут. Кстати, нам выгодно усиление войсковой группировки Белоруссии: Киев будет бояться снять свои подразделения с севера и перебросить их на восток, в Донбасс.

— Одновременно стартовали учения и на западе Белоруссии. Мэр приграничного Бреста Александр Рогачук сообщил, что это связано с проведением очередного этапа проверки сил реагирования вооружённых сил Республики Беларусь. Но динамика действий войск впечатлила: бойцы Сил специальных операций (ССО) отработали учебный бой в городских условиях, а затем форсировали реку Мухавец в районе пункта пропуска Брест. Польскую армию готовятся встречать?

— Поляки под национальным флагом не пойдут ни на Белоруссию, ни на Украину. В Донбасс, куда-нибудь на Львовщину или Тернопольщину могут отправиться наёмники, добровольцы, волонтёры — как их ни назови, но никак не военнослужащие польской армии. Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень чёткую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши. В глобальной ядерной войне, а именно такой неизбежно станет Третья мировая, победителей не будет.

Что касается учений в Белоруссии, то это стандартные военные меры в ответ на проходящие по ту сторону границы манёвры натовских войск. Западный военный блок сейчас проводит их целыми сериями, одни за другими. Александр Лукашенко демонстрирует, что и он держит порох сухим.

— Недавно на коллегии Минобороны России об усилении группировок войск на западном направлении заявил и генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в боевой состав войск Западного военного округа до конца 2022 года войдёт 12 вновь сформированных воинских частей и подразделений. Это чем мотивировано?

— Адекватная реакция российского политического и военного руководства на ожидаемое вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, а также на активизацию манёвров войск НАТО в Европе. Прибудет у них — увеличится военная мощь на западе и у нас. А что нам остаётся делать?

— С учётом боевых действий на Украине хватит ли у армии России сил и ресурсов перекрывать все направления?

— Хватит. Страной и армией руководят умные люди. Резервы есть, они созданы с учётом самого неблагоприятного развития геополитической обстановки. Если произойдёт «крайний случай», то Россия способна вести полномасштабную войну с серьёзным противником в течение нескольких лет. Поэтому я с нескрываемым удовольствием читаю все эти очередные, повторяемые украинской пропагандой заявления, что у русских заканчиваются «Калибры», больше нет танков, не хватает солдат.

Посмотрите, мы не ведём войну. Идёт специальная военная операция, в ней участвуют не все наши вооружённые силы, а только часть из них. Мобилизация не объявлена. На передовой — только военнослужащие по контракту и добровольцы. Ракет и снарядов хватает и будет хватать до конца боевых действий, сколько бы они ни длились.

— А сколько они, по-вашему, могут ещё продолжаться на Украине?

— О планах Верховного главнокомандующего и министра обороны знают только они сами. Я вышел в отставку, сижу не в блиндаже на фронте, а дома, поэтому могу выразить только личное мнение. Изучаю карту Украины, анализирую информацию. Думаю, о скорой победе мечтать не стоит. На разгром хорошо подготовленного и вооружённого противника, каким сегодня являются ВСУ, потребуется время. Если, конечно, не будут приняты какие-нибудь кардинальные политические решения.

— Телеэксперты и диванные аналитики, между тем, полны оптимизма: после полного освобождения Мариуполя, после подхода союзных войск России, ДНР и ЛНР к Северодонецку и Лисичанску, говорят нам, в сознании украинских солдат произошёл перелом, и теперь они будут массово сдаваться в плен и сдавать рубежи. Вы согласны?

— Давно сказано: чем дальше от фронта, тем больше героев. Не надо ждать на Украине быстрых военных успехов. На первом этапе спецоперации мы получили урок: наскоком эту отлично подготовленную Западом к войне и пропитанную ядом фашистской идеологии страну не взять. Америка и Европа продолжают поставлять Украине вооружения и боеприпасы и будут продолжать поставлять. Западу выгодна долгая война, там всё ещё надеются Россию измотать и ослабить.

К тому же не надо забывать, что против нас воюют такие же, как мы, люди: славяне, украинцы и русские. У них только мозги набекрень за восемь последних лет повернули, но они такие же смелые и стойкие, как наши солдаты. У них есть грамотные командиры. Тем больше чести российской армии и ополченцам Донбасса, которые побеждают такого сильного врага.

— Сейчас у нас с недооценкой противника покончено полностью?

— Да. Сделаны верные выводы. Спокойно, методично, стараясь не терять своих солдат и беречь мирных жителей, наша армия продвигается вперёд. Тактика выбрана верная. Но она не предусматривает быстрых побед. Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке. Солдаты ВСУ занимают верхние этажи высотных зданий, а внизу они держат гражданское население, прикрываются им. Также в настоящие крепости превращаются крупные промышленные предприятия. Но и мы перешли на методу городского боя времён Великой Отечественной войны: действуем мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно, а городов на пути наших войск будет ещё много, поэтому эта работа надолго.

— Опять же ваше личное мнение: где наши войска должны остановиться? У границ народных республик Донбасса плюс Херсонская и часть Запорожской области? По Днепру? У пределов Польши?

— Если под властью нынешнего киевского режима останется хоть один квадратный метр земли, он сразу же будет напичкан оружием, и оттуда начнут стрелять по России, по русским. Эта фашистская дрянь как раковая опухоль: она способна распространяться дальше и дальше. Её необходимо уничтожить до конца.

— А если в западных областях будет новый всплеск бандеровщины?

— В Советском Союзе с ней покончили, покончит с ней и Россия. Нам деваться некуда. Воюем с фашизмом, и не только украинским, не на жизнь, а на смерть. Или мы их, или они нас. Правда на нашей стороне. Мы победим, но надо набраться мужества и терпения.