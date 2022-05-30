Лавров назвал освобождение Донбасса приоритетом спецоперации на Украине

Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом проводимой на территории Украины российской спецоперации, заявил в интервью французскому телеканалу TF1 глава МИД России Сергей Лавров.

«Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом», — сказал он.

Вместе с этим шеф российский дипломатии отметил, что жители тех территорий Украины, где проводится спецоперация, должны сами решить вопрос о своём будущем.

«Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским — запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту — или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», — пояснил Лавров.

Ранее стало известно, что силы Луганской Народной Республики взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком.

Впоследствии в Народной милиции ЛНР сообщили, что военные закрепились на окраинах города Северодонецка в Донбассе.