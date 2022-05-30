Губернатор Курской области Старовойт рассказал об усилении мер безопасности на границе

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания рассказал об усилении мер безопасности на границе с Украиной.

«Министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры», — приводит слова Старовойта РИА Новости.

По словам главы региона, в Курскую область прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

Старовойт добавил, что эти меры направлены на обеспечение безопасности местных жителей.

27 мая СК России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных российских населённых пунктов в Белгородской и Курской областях.

29 мая СК сообщил, что проведёт расследование по факту обстрелов населённых пунктов Горналь в Курской области и приграничного посёлка Зерново в Суземском районе Брянской области.