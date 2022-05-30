Губернатор Курской области Старовойт рассказал об усилении мер безопасности на границе
- РИА Новости
«Министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры», — приводит слова Старовойта РИА Новости.
По словам главы региона, в Курскую область прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.
Старовойт добавил, что эти меры направлены на обеспечение безопасности местных жителей.
27 мая СК России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных российских населённых пунктов в Белгородской и Курской областях.
29 мая СК сообщил, что проведёт расследование по факту обстрелов населённых пунктов Горналь в Курской области и приграничного посёлка Зерново в Суземском районе Брянской области.