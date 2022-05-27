В России возбудили дела из-за обстрелов сёл Журавлёвка и Воробжа со стороны Украины
- РИА Новости
Речь идёт об обстрелах села Журавлёвка (Белгородская область) и села Воробжа (Курская область).
«В результате обстрелов один мирный житель погиб, один получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и общеобразовательная средняя школа», — сообщил СК.
Возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.
Утром 27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что скончалась жительница Журавлёвки, которая получила ранение в результате обстрела со стороны Украины.
Также школьный учитель получил ранения осколками стекла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями села Воробжа в Курской области.