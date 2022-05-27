В России возбудили дела из-за обстрелов сёл Журавлёвка и Воробжа со стороны Украины

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных российских населённых пунктов в Белгородской и Курской областях.

Речь идёт об обстрелах села Журавлёвка (Белгородская область) и села Воробжа (Курская область).

«В результате обстрелов один мирный житель погиб, один получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и общеобразовательная средняя школа», — сообщил СК.

Возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.

Утром 27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что скончалась жительница Журавлёвки, которая получила ранение в результате обстрела со стороны Украины.

Также школьный учитель получил ранения осколками стекла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями села Воробжа в Курской области.