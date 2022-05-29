СК начнёт расследование новых обстрелов территории России со стороны Украины

Следственный комитет России начнёт расследование новых обстрелов российской территории со стороны ВСУ.

«Следственный комитет будет расследовать новые факты обстрелов украинскими силовиками территории России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Согласно данным СК, со стороны Украины были обстреляны населённый пункт Горналь в Курской области и приграничный посёлок Зерново в Суземском районе Брянской области.

27 мая СК России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных российских населённых пунктов в Белгородской и Курской областях.

В результате обстрела села Нехотеевка в Белгородской области пострадал мужчина, у него осколочное ранение голени.