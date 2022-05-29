СК начнёт расследование новых обстрелов территории России со стороны Украины
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«Следственный комитет будет расследовать новые факты обстрелов украинскими силовиками территории России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Согласно данным СК, со стороны Украины были обстреляны населённый пункт Горналь в Курской области и приграничный посёлок Зерново в Суземском районе Брянской области.
27 мая СК России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных российских населённых пунктов в Белгородской и Курской областях.
В результате обстрела села Нехотеевка в Белгородской области пострадал мужчина, у него осколочное ранение голени.