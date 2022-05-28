Власти Белгородской области: все пострадавшие при обстрелах дома Белгорода восстановлены

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восстановлении всех пострадавших в ходе обстрелов ВСУ домов Белгорода.

«Все дома в Белгороде восстановлены», — написал Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что в результате обстрелов города со стороны ВСУ было повреждено 16 домовладений и два автомобиля.

27 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных российских населённых пунктов в Белгородской и Курской областях.

В результате обстрела села Нехотеевка в Белгородской области пострадал мужчина, у него осколочное ранение голени.

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