Власти Белгородской области: все пострадавшие при обстрелах дома Белгорода восстановлены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восстановлении всех пострадавших в ходе обстрелов ВСУ домов Белгорода.

«Все дома в Белгороде восстановлены», — написал Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что в результате обстрелов города со стороны ВСУ было повреждено 16 домовладений и два автомобиля.

27 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных российских населённых пунктов в Белгородской и Курской областях.

В результате обстрела села Нехотеевка в Белгородской области пострадал мужчина, у него осколочное ранение голени.