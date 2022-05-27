Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Нехотеевки Белгородской области

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Оперативные службы Белгородской области сообщили об обстреле села Нехотеевка, пострадал мужчина, у него осколочное ранение голени. Также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи.
Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Нехотеевки Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Есть пострадавший — мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в Telegram.

27 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела после обстрелов со стороны Украины приграничных российских населённых пунктов в Белгородской и Курской областях.

Так, утром Гладков сообщил, что скончалась жительница Журавлёвки, которая получила ранение в результате обстрела со стороны Украины.

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