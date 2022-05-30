В ЛНР спецназом Росгвардии найден командный пункт украинских войск

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Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт войск Украины в Луганской Народной Республике (ЛНР), изъято оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства.
В ЛНР спецназом Росгвардии найден командный пункт украинских войск
  • РИА Новости

«Штурмовая группа спецназа Росгвардии обнаружила закрытое подвальное помещение в частном домовладении в одном из населённых пунктов ЛНР», — говорится в сообщении.

В нём были найдены ноутбуки с информацией о деятельности украинских войск, топографические карты Украины, военная форма, более 3,5 тыс. патронов различного калибра, гранатомёты иностранного производства.

Ранее стало известно, что сапёры Росгвардии обезвредили более 600 мин «Лепесток» в Харьковской области.

До этого Росгвардия разминировала мост и захватила два бронетранспортёра в Харьковской области.

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