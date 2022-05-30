СК проведёт расследование по факту обстрела Донецка украинскими войсками
- РИА Новости
Сообщение опубликовано в Telegram-канале СК.
В числе погибших — подросток 2009 года рождения. Повреждения получили две школы и гимназия.
«Следователи СК России установят всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка», — заявили в ведомстве.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две 14-летние девочки попали под обстрел ВСУ, одна из них впоследствии скончалась.