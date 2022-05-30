СК проведёт расследование по факту обстрела Донецка украинскими войсками

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Следователи проведут расследование по факту обстрела Донецка украинскими войсками. По предварительным данным СК, в результате обстрела центра города 30 мая погибли пять мирных граждан и 16 пострадали.
СК проведёт расследование по факту обстрела Донецка украинскими войсками
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано в Telegram-канале СК.

В числе погибших — подросток 2009 года рождения. Повреждения получили две школы и гимназия.

«Следователи СК России установят всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка», — заявили в ведомстве.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две 14-летние девочки попали под обстрел ВСУ, одна из них впоследствии скончалась.

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