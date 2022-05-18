Сложили оружие: в Минобороны РФ сообщили о почти 700 вышедших с территории «Азовстали» украинских боевиках

За прошедшие сутки с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 694 украинских боевика, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По данным Минобороны, с понедельника, 16 мая, сдались 959 человек из числа подконтрольных Киеву сил. В Следственном комитете РФ заявили, что допросят сдавшихся боевиков в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли и сдались в плен 694 украинских боевика, которые были заблокированы на заводе российскими военными.

«В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен», — отметил он.

По данным Минобороны, 51 человека поместили в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

Всего, по данным Минобороны, с понедельника, 16 мая, сдались 959 человек из числа подконтрольных Киеву сил.

«Вчера (16 мая. — RT) началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков», — сообщали в ведомстве накануне.

16 мая российское оборонное ведомство также заявило о достижении договорённости с представителями украинских военнослужащих о вывозе раненых с «Азовстали». В районе предприятия ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор, по которому получивших ранения украинских военных доставили в медучреждение в Новоазовске, где им оказывается необходимая помощь.

В Следственном комитете РФ заявили, что следователи ведомства допросят сдавшихся боевиков в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса.

«Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными», — заявили в СК.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки киевских властей представить выход боевиков с «Азовстали» как «эвакуацию».

«Здесь трактовка может быть только однозначной, и определение однозначно. Те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», они складывают оружие и сдаются», — подчеркнул представитель Кремля.

Эвакуация гражданских лиц с территории завода проходила с 5 по 7 мая. Как сообщал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, за период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека — 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая — одного человека.

Мизинцев уточнил, что эвакуация гражданских была проведена при активном участии представителей Организации Объединённых Наций и Международного Комитета Красного Креста «благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам».

«Спасённые мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединённых Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения», — отмечал он.

Напомним, об освобождении Мариуполя российскими военнослужащими глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 21 апреля. Тогда же он отметил, что остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Министр обратил внимание, что киевский режим за восемь лет превратил город в «прибежище радикальных украинских националистов».

«Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан. Военнослужащим ВСУ и боевикам националистических батальонов предлагалось сложить оружие», — сообщил Шойгу.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо думать о сохранении жизни и здоровья российских солдат и офицеров, и распорядился полностью блокировать территорию «Азовстали».

«Предложите ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — отметил президент.

13 мая Дмитрий Песков также заявлял, что украинские военные могут сложить оружие и покинуть завод.

Он добавил, что к тем, кто сложит оружие, «будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь».