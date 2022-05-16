Минобороны заявило о договорённости о вывозе раненых военных Украины с «Азовстали»

Минобороны России заявило о достижении договорённости с украинскими военными о вывозе раненых с «Азовстали» в Мариуполе в медучреждение в Новоазовске в ДНР для оказания им помощи.

«16 мая с.г. в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договорённость о вывозе раненых», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в районе предприятия ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор. По этому гумкоридору раненых украинских военных доставляют в медучреждение в Новоазовске (ДНР). Там им будет оказана необходимая помощь.

13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские военные могут сложить оружие и покинуть мариупольский завод «Азовсталь».

Он сообщал, что к тем, кто сложит оружие, «будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь».