В Кремле заявили, что украинские военные могут сложить оружие и покинуть «Азовсталь»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские военные могут сложить оружие и покинуть мариупольский завод «Азовсталь».

Он отметил, что гражданские лица смогли выйти с завода и покинуть его территорию в любом направлении по их выбору.

«А что касается военных, то (президентом России Владимиром Путиным) было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие», — сказал Песков.

В Кремле добавили, что к тем, кто сложит оружие, «будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь».

Ранее Песков призвал не читать каналы в Telegram, которые публикуют информацию о якобы ультиматумах украинских властей по комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.