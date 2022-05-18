Песков: трактовка сдачи боевиков с «Азовстали» в плен может быть только одна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки киевских властей представить сдачу боевиков с «Азовстали» как «эвакуацию», напомнил, что трактовка в данном случае однозначная: они складывают оружие и сдаются.

«Здесь трактовка может быть только однозначной и определение однозначно. Те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», они складывают оружие и сдаются», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что своими заявлениями про «спецоперацию гуманитарного характера» на «Азовстали» Киев «демонстрирует пропаганду, основанную на лжи».

17 мая Минобороны России сообщило, что за сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.

По последним данным, всего с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых.

Министерство обороны опубликовало новое видео, на котором украинские военнослужащие выходят с комбината и сдаются.