Минобороны России: за сутки в плен сдались 265 боевиков с завода «Азовсталь»

За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый, сообщило Министерство обороны России.

«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», — говорится в заявлении ведомства.

Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены в больницу города Новоазовска Донецкой Народной Республики, добавили в министерстве.

16 мая Минобороны России заявило о достижении договорённости с украинскими военными о вывозе раненых с «Азовстали» в Мариуполе в медучреждение в Новоазовске (ДНР) для оказания им помощи.