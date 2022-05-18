Число сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали» выросло до 959
- AP
«В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен», — сообщил он.
51 человек помещён в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.
17 мая Минобороны России сообщило, что за сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.
Ведомство также показало видео сдачи националистов в плен.
Следователи установят личности боевиков и проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям.