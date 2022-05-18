Число сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали» выросло до 959

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За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, заблокированные на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Всего с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых.
Число сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали» выросло до 959
  • AP

«В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен», — сообщил он.

51 человек помещён в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

17 мая Минобороны России сообщило, что за сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.

Ведомство также показало видео сдачи националистов в плен.

Следователи установят личности боевиков и проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям.

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