СК России: следователи допросят сдавшихся украинских боевиков с «Азовстали»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.
Отмечается, что боевики будут допрошены в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса.
Следователи установят личности боевиков и проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как украинские военные обстреляли село Середа в Белгородской области.