СК России: следователи допросят сдавшихся украинских боевиков с «Азовстали»

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Следователи Следственного комитета России допросят сдавшихся украинских боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.
СК России: следователи допросят сдавшихся украинских боевиков с «Азовстали»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Отмечается, что боевики будут допрошены в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса.

Следователи установят личности боевиков и проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как украинские военные обстреляли село Середа в Белгородской области.

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