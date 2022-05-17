СК России: следователи допросят сдавшихся украинских боевиков с «Азовстали»

Следователи Следственного комитета России допросят сдавшихся украинских боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Отмечается, что боевики будут допрошены в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса.

Следователи установят личности боевиков и проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как украинские военные обстреляли село Середа в Белгородской области.