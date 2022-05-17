СК России возбудил дело о покушении на убийство после обстрела села Середа со стороны ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как украинские военные обстреляли село Середа в Белгородской области.
СК России возбудил дело о покушении на убийство после обстрела села Середа со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Как заявил СК, 15 мая утром «с целью убийства неопределённого круга лиц из числа жителей села Середа» украинские военнослужащие обстреляли с помощью системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры населённого пункта.

«В результате обстрела один мирный житель 1992 года рождения получил осколочное ранение», — напомнили в ведомстве.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов посёлка Середа, что об их домашних животных позаботятся.

Жители посёлка были эвакуированы в санаторий, им разрешалось приезжать в посёлок, чтобы покормить домашних животных.

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