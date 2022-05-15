В Белгородской области позаботятся о домашних животных эвакуированных людей
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в его Telegram.
«Село посещать небезопасно, поэтому договорились с жителями, что оставшихся домашних животных перевезём сейчас на ферму, чтобы их было удобно кормить. А когда будет безопасно, вернём обратно», — указал Гладков.
Уточняется, что жители посёлка были эвакуированы в санаторий две недели назад, им разрешалось приезжать в посёлок, чтобы покормить домашних животных.
Ранее Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.
Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка Середа Белгородской области.