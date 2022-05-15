В Белгородской области позаботятся о домашних животных эвакуированных людей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов посёлка Середа, что об их домашних животных позаботятся.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в его Telegram.

«Село посещать небезопасно, поэтому договорились с жителями, что оставшихся домашних животных перевезём сейчас на ферму, чтобы их было удобно кормить. А когда будет безопасно, вернём обратно», — указал Гладков.

Уточняется, что жители посёлка были эвакуированы в санаторий две недели назад, им разрешалось приезжать в посёлок, чтобы покормить домашних животных.

Ранее Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка Середа Белгородской области.