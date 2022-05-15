Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Бастрыкин поручил подчинённым зафиксировать и расследовать факт обстрела села в Белгородской области. По имеющимся данным, со стороны Украины была обстреляна территория посёлка Середа Шебекинского городского округа, один мирный житель пострадал, получив осколочное ранение», — отмечается в заявлении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.