Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка Середа Белгородской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Бастрыкин поручил подчинённым зафиксировать и расследовать факт обстрела села в Белгородской области. По имеющимся данным, со стороны Украины была обстреляна территория посёлка Середа Шебекинского городского округа, один мирный житель пострадал, получив осколочное ранение», — отмечается в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.