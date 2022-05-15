Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка Середа Белгородской области.
Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Бастрыкин поручил подчинённым зафиксировать и расследовать факт обстрела села в Белгородской области. По имеющимся данным, со стороны Украины была обстреляна территория посёлка Середа Шебекинского городского округа, один мирный житель пострадал, получив осколочное ранение», — отмечается в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.

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