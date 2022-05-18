Захарова назвала шедевром заявления Киева о «спасении» украинских боевиков с «Азовстали»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала попытки Киева выдать сдачу в плен боевиков с «Азовстали» за «спецоперацию гуманитарного характера». По её словам, такими заявлениями демонстрируется пропаганда, основанная на лжи, которую украинские власти «применяли всё это время».
Захарова назвала шедевром заявления Киева о «спасении» украинских боевиков с «Азовстали»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Из-под пера тех, кто творит «Квартал 95». У меня такое впечатление, как будто они пишут новый сериал или текстовку для очередного своего корпоратива», — сказала Захарова.

Такими заявлениями киевские власти «демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли всё это время», добавила она.

«Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов», — отметила представитель МИД.

По её мнению, это «даже не открытие карт», а «упавший занавес», который «обнажает» ложь.

17 мая Минобороны России сообщило, что за сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе, в том числе 51 тяжелораненый.

Ведомство также показало видео сдачи националистов в плен.

Следователи установят личности боевиков и проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям.

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