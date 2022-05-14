«Так поступают только оккупационные власти»: как Киев планирует мобилизовать миллион украинцев

Украинские власти не думают о собственной стране и её жителях, говоря о намерении мобилизовать миллион граждан, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, Украина поставляет «пушечное мясо» в обмен на помощь со стороны США, Великобритании и других государств. Ранее о планах привлечь миллион граждан к противостоянию России и республикам Донбасса сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Эксперты не исключают, что такие планы могут быть продиктованы стремлением Киева получить больше денег и оружия от западных партнёров. При этом, по мнению аналитиков, новобранцы вряд ли будут обладать должным уровнем подготовки и не поспособствуют укреплению украинской армии.

Украинский режим не думает о стране и её жителях, о чём в очередной раз свидетельствует заявление главы Минобороны Алексея Резникова о намерении мобилизовать миллион человек, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

«В сделку под названием «Война на Украине» вкладывались с нескольких сторон: США, Великобритания и компания дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» — поставит пушечное мясо», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат добавил, что администрация США намерена предоставить Киеву $40 млрд, страны «семёрки» — €30 млрд, а Украина «выставляет один миллион человеческих жизней».

«Убитая и разрушенная страна не в счёт, никто из них там жить всё равно не собирается», — подчеркнул Мирошник.

Ранее о планах мобилизовать миллион человек сообщил министр обороны Украины.

«Были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут противостоять врагу», — заявил Резников.

При этом в середине апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказывал, что власти Украины создали в Харькове три новых нацбата, укомплектованных заключёнными, которые отбывали наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. В задачи этих формирований входило блокирование эвакуации мирных жителей, а также уничтожение украинских военных в случае попытки отступить или сдаться в плен, сообщал Мизинцев.

«Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подчёркивал он.

Владимир Зеленский

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

Расхождение в цифрах

Точных данных о текущей численности украинских военизированных формирований нет, однако, по данным СМИ, до начала спецоперации в ВСУ было около 200 тыс. человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 февраля заявил, что Киев сосредоточил 53 тыс. военных на границе ДНР и ЛНР. В середине апреля президент Владимир Зеленский в интервью BBC сообщил, что в Донбассе находится 44-тысячная группировка.

А в комментарии CNN он заявил, что с начала спецоперации потери Киева составили 2,5—3 тыс. военных убитыми и около 10 тыс. человек ранеными. В российском Минобороны оценивали задокументированные безвозвратные потери украинской стороны почти в 23,4 тыс. человек (по состоянию на 18 апреля).

В Киеве признают, что ВСУ и другие формирования несут большие потери. В частности, об этом сообщила депутат Верховной рады Александра Устинова. По её словам, сейчас украинские подразделения теряют «гораздо больше» солдат, чем в начале спецоперации. При этом Устинова попросила США передать Киеву реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы Paladin и истребители F-16.

Согласно последним данным Минобороны РФ, за время проведения спецоперации уничтожено более 3 тыс. украинских танков и других боевых бронированных машин, свыше 370 установок РСЗО, более 300 зенитных ракетных комплексов, 290 самолётов и вертолётов, а также 2,9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

«Желающих воевать мало»

На днях в СМИ появились сообщения о массовых случаях дезертирства боевиков территориальной обороны в Одессе. По данным источника РИА Новости в силовых ведомствах, вступление в ряды теробороны рассматривалось как возможность избежать службы в ВСУ и отправки на фронт, однако Киев решил использовать эти отряды для пополнения группы войск на юго-востоке страны. Протестуют против отправки в Донбасс и теробороновцы из западных регионов Украины.

В то же время Следственный комитет России накануне сообщил, что были допрошены уже около 4 тыс. украинских военных, сдавшихся в плен с начала спецоперации. Как подчеркнули в СК, более 200 из них — офицеры. Точная численность украинских военнопленных также не разглашается.

Военнослужащие морской пехоты ВС РФ в Мариуполе

РИА Новости

© Алексей Куденко

Комментируя планы Киева мобилизовать миллион украинцев, эксперты отмечают, что все эти люди, скорее всего, не имеют должной подготовки, а значит, не совсем ясно, какую военную задачу намерен решать режим Зеленского при их помощи.

«Поставить их под ружьё можно. Только вопрос — зачем? Это странные идеи, так как толку от этих людей не будет. Кроме того, есть сомнения насчёт того, насколько эти планы реализуемы. Даже если у кого-то и есть патриотический порыв, реально желающих воевать всё равно мало», — подчеркнул в разговоре с RT член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

С его точки зрения, используя карательные меры, можно привлечь в ВСУ миллион человек, но большая масса не подготовленных к работе с военной техникой людей позиции Киева существенно не упрочит.

«Человека с улицы за штурвал самолёта или рычаги танка не посадишь. Подключат полицию, будут отлавливать пригодных к службе, сгонять их в казармы, но дальнейшая стратегия не ясна», — рассуждает Михайлов.

Он также полагает, что заявления киевских властей о планах массовой мобилизации и фактический выход Киева с переговорного трека свидетельствуют о том, что подконтрольная Западу украинская сторона окончательно выбрала военный путь разрешения конфликта.

«Они практически покинули дипломатическое поле. Украина пытается любым способом показать свою боеспособность, полезность для Запада. Ничего другого им не осталось — они не идут ни на какие уступки, ни на какие компромиссы. Киев нацелился разрешить эту ситуацию с помощью оружия», — подчеркнул эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. «Правительство Украины несамостоятельно, им манипулируют. Поэтому, воспринимать их как сторону, которая выражает какое-то своё мнение, которая ратует за благосостояние и благополучие украинцев, не стоит. Миллион граждан для Киева не в счёт, важны только интересы Запада», — говорит аналитик.

Кроме того, он уверен, что привлечь в ВСУ миллион украинцев можно только принудительно.

«Остаётся также вопрос, каким уровнем подготовки будут обладать все эти люди. Их нужно ещё экипировать, вооружить, обучить», — напомнил Леонков.

Он не исключает, что озвученный Киевом план по мобилизации должен послужить предлогом для получения дальнейшего финансирования со стороны Запада.