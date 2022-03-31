Сборная Алжира хочет запросить переигровку матча отбора ЧМ-2022 с Камеруном

Сборная Алжира собирается запросить переигровку матча плей-офф африканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Камеруна.

По информации La Gazette du Fennec, алжирцы считают, что главный арбитр матча допустил ряд грубых ошибок, которые повлияли на итоговый результат. В ответном матче судья не засчитал два мяча сборной Алжира.

Отмечается, что удовлетворение протеста Алжира маловероятно. Жеребьёвка финальной части состоится уже 1 апреля.

Напомним, что Камерун вышел в финальную часть турнира благодаря голам на выезде. Общий счёт — 2:2.

Ранее сообщалось, что сборная Египта настаивает на переигровке матча квалификации ЧМ-2022 с Сенегалом.