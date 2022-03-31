Сборная Египта настаивает на переигровке матча квалификации ЧМ-2022 с Сенегалом
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«Мы попросили переигровку матча, потому что матч проходил в странной атмосфере. Если бы мы проиграли в обычных обстоятельствах, мы бы поздравили Сенегал, и всё закончилось», — цитирует Аллама Youm7.
Он рассказал, что перед матчем произошла заминка с временем. Он также пожаловался на поведение болельщиков Сенегала, которые мешали футболистам и оскорбляли их.
Напомним, что команда Сенегала переиграла по пенальти сборную Египта в ответном матче квалификации третьего раунда чемпионата мира 2022 года зоны Африканской конфедерации футбола (CAF) и вышла в финальную стадию турнира.
Ранее сборные США и Мексики пробились в финальную часть ЧМ-2022 по футболу.