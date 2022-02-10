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С Валиевой сняли отстранение, Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу: итоги 10 февраля

10.02.2022, 23:00 |

Фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире после допинг-скандала, лыжнице Наталье Непряевой не хватило всего 0,1 секунды, чтобы завоевать вторую медаль, сборная России впервые на Олимпиаде в Пекине осталась без наград. Эти и другие новости — в вечерней подборке RT.

С Валиевой сняли отстранение, Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу: итоги 10 февраля
  • РИА Новости

Валиева не отстранена от участия в Играх-2022.

Тутберидзе назвала сплетнями новости о положительном допинг-тесте Валиевой.

Американские СМИ раскритиковали организаторов ОИ-2022 из-за ситуации вокруг Валиевой.

Йохауг завоевала золото в гонке классическим стилем на Играх-2022, Непряева — четвёртая.

Непряева проиграла 0,1 секунды бронзовой призёрке в разделке на Играх в Пекине.

Непряева расплакалась после упущенной медали в разделке на Олимпиаде.

Американец Чен завоевал золото Олимпиады-2022 в фигурном катании.

Немецкие саночники завоевали золотые медали ОИ в эстафете, Россия — четвёртая.

Директор Росгвардии досрочно присвоил звание капитана Большунову и Спицову.

Сборная США по хоккею забросила восемь безответных шайб команде Китая на Олимпиаде.

Канада разгромила Германию на старте хоккейного турнира на ОИ-2022.

Нидерландская конькобежка Схаутен стала двукратной чемпионкой ОИ-2022 в Пекине.

Знаменосец сборной Ирана на ОИ-2022 сдал положительный тест на допинг.

«Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом.

Ранее сообщалось, что Россия занимает девятое место в медальном зачёте после шестого дня Игр в Пекине. 

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