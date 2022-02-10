С Валиевой сняли отстранение, Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу: итоги 10 февраля

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Фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире после допинг-скандала, лыжнице Наталье Непряевой не хватило всего 0,1 секунды, чтобы завоевать вторую медаль, сборная России впервые на Олимпиаде в Пекине осталась без наград. Эти и другие новости — в вечерней подборке RT.

РИА Новости