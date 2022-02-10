С Валиевой сняли отстранение, Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу: итоги 10 февраля

Валиева не отстранена от участия в Играх-2022.
Тутберидзе назвала сплетнями новости о положительном допинг-тесте Валиевой.
Американские СМИ раскритиковали организаторов ОИ-2022 из-за ситуации вокруг Валиевой.
Йохауг завоевала золото в гонке классическим стилем на Играх-2022, Непряева — четвёртая.
Непряева проиграла 0,1 секунды бронзовой призёрке в разделке на Играх в Пекине.
Непряева расплакалась после упущенной медали в разделке на Олимпиаде.
Американец Чен завоевал золото Олимпиады-2022 в фигурном катании.
Немецкие саночники завоевали золотые медали ОИ в эстафете, Россия — четвёртая.
Директор Росгвардии досрочно присвоил звание капитана Большунову и Спицову.
Сборная США по хоккею забросила восемь безответных шайб команде Китая на Олимпиаде.
Канада разгромила Германию на старте хоккейного турнира на ОИ-2022.
Нидерландская конькобежка Схаутен стала двукратной чемпионкой ОИ-2022 в Пекине.
Знаменосец сборной Ирана на ОИ-2022 сдал положительный тест на допинг.
«Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом.
Ранее сообщалось, что Россия занимает девятое место в медальном зачёте после шестого дня Игр в Пекине.