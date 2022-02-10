Непряева расплакалась после упущенной медали в «разделке» на Олимпиаде

«Всё было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали. Мне нечего сказать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ», после чего расплакалась.
Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль выиграла финка Кертту Нисканен.
Ранее лыжница Юлия Ступак осталась недовольна результатом в раздельной гонке на Олимпиаде-2022.
Интервью Непряевой, на которое невозможно смотреть без слез 💔— Матч ТВ (@MatchTV) February 10, 2022
Давай в комментариях поддержим Наташу 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ny2lZ9lhL7