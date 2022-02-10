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Непряева расплакалась после упущенной медали в «разделке» на Олимпиаде

10.02.2022, 12:54 |

Российская лыжница Наталья Непряева не сдержала эмоций после гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

Непряева расплакалась после упущенной медали в «разделке» на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Всё было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали. Мне нечего сказать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ», после чего расплакалась.

Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль выиграла финка Кертту Нисканен. 

Ранее лыжница Юлия Ступак осталась недовольна результатом в раздельной гонке на Олимпиаде-2022.

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