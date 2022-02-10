Непряева расплакалась после упущенной медали в «разделке» на Олимпиаде

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Российская лыжница Наталья Непряева не сдержала эмоций после гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

РИА Новости