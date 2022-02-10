НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Ступак осталась недовольна результатом в раздельной гонке на Олимпиаде-2022

10.02.2022, 12:27 |

Россиянка Юлия Ступак оценила свой результат в гонке с раздельным стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ступак осталась недовольна результатом в раздельной гонке на Олимпиаде-2022
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«По поводу раскладки по трассе ничего не могу сказать, я просто бежала исходя из своего самочувствия. Но все равно за гонку поставлю себе тройку», — цитирует ТАСС лыжницу. 

По словам Ступак, у неё не было определённой тактики на гонку.

27-летняя лыжница из Сосногорска заняла седьмое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Россиянка тренируется в группе Маркуса Крамера.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль. Серебро досталось Кертту Нисканен из Финляндии, бронза — её соотечественнице Кристе Пярмякоски (+31,5).

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на четвёртое место Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ