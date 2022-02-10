Американские СМИ раскритиковали организаторов ОИ-2022 из-за ситуации вокруг Валиевой

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Американский журналист Дэн Ветцель опубликовал статью, посвящённую скандальной ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Эта Олимпиада и так уже кишела заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, изоляторах и драконовских протоколах, так что будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что её накачали», — написал Ветцель на сайте Yahoo Sports.

Он также добавил, что МОК превратил в насмешку отстранение России, так как в итоге россияне выступают на Играх, а их флаг присутствует на соревнованиях в той или иной мере.

«Давал ли кто-то 15-летней девочке лекарство, которое улучшило её выносливость? Мы это выясним. И даже если Валиеву дисквалифицируют, как кто-то сможет выйти на один лёд с её партнёрами по команде без тонны подозрений?» — заключил Ветцель.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях, она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее глава Олимпийского комитета США прокомментировала ситуацию с Валиевой.