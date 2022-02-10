Глава Олимпийского комитета США прокомментировала ситуацию с Валиевой 

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Глава Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Сюзанна Лайонс отреагировала на ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Играх в Пекине.

«По сути, репутация всего олимпийского и паралимпийского движения балансирует на грани и держится на наших словах о том, что мы на самом деле верим в ценности, которые отстаиваем», — цитирует Лайонс Yahoo Sports.

Она отметила, что отстаивание данных ценностей важно для всех спортсменов по всему миру, а одной из главнейших ценностей является чистота спорта.

«Все спортсмены сегодня огорчены, так как, возможно, эту рану снова вскрыли», — добавила Лайонс.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях и она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева обратилась к Валиевой.