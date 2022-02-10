Евгения Медведева обратилась к Валиевой

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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре скандала на Олимпиаде.

«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Всё, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу! Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт для вас очень важен. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради трафика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождёмся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае всё будет хорошо!» — написала Медведева в Instagram.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях и она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выразила поддержку Валиевой.