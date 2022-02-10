Туктамышева выразила поддержку Валиевой

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в скандальной ситуации на Олимпиаде.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо», — написала Туктамышева в Instagram, опубликовав совместное фото с Валиевой.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях и она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов не обращать ни на кого внимания на ОИ.