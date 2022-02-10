Россия занимает девятое место в медальном зачёте после шестого дня Игр в Пекине

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В четверг, 10 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России не завоевала медалей.

Россияне оказались в шаге от наград в двух видах. Саночники стали четвёртыми в эстафете. То же место заняла и лыжница Наталья Непряева в классической гонке с раздельным стартом на 10 км, уступив бронзовой призёрке 0,01 секунды.

По итогам шестого дня соревнований национальная команда опустилась на девятое место в медальной зачёте. В активе россиян — две золотые медали, три серебряные и шесть бронзовых наград. Единоличным лидером остаётся Германия (6 — 3 — 0), на втором месте — Норвегия (5 — 3 — 4), а на третьем — Австрия (4 — 5 — 4).

В седьмой день Олимпиады будет разыграно семь комплектов наград.

Ранее сообщалось, что немецкие саночники завоевали золотые медали ОИ в эстафете.