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Немецкие саночники завоевали золотые медали ОИ в эстафете, Россия — четвёртая

10.02.2022, 17:40 |

Сборная Германии по санному спорту одержала победу в эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине.

Немецкие саночники завоевали золотые медали ОИ в эстафете, Россия — четвёртая
  • Gettyimages.ru

В составе немецкой команды в одиночках выступили Натали Гайзенбергер и Йоханнес Людвиг, а в двойках — Тобиас Арльт и Тобиас Вендль. Они победили с результатом три минуты 3,406 секунды, что является рекордом трека.

Второе место заняли представители Австрии (+0,080), а тройку лучших замкнули спортсмены из Латвии (+0,948).

Команда России в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова, а также двойки Александра Денисьева и Владислава Антонова стали четвёртыми (+1,261).

Ранее саночница Иванова сообщила, что намерена выступать ещё как минимум два года.

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