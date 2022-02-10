Немецкие саночники завоевали золотые медали ОИ в эстафете, Россия — четвёртая

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Сборная Германии по санному спорту одержала победу в эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине.

В составе немецкой команды в одиночках выступили Натали Гайзенбергер и Йоханнес Людвиг, а в двойках — Тобиас Арльт и Тобиас Вендль. Они победили с результатом три минуты 3,406 секунды, что является рекордом трека.

Второе место заняли представители Австрии (+0,080), а тройку лучших замкнули спортсмены из Латвии (+0,948).

Команда России в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова, а также двойки Александра Денисьева и Владислава Антонова стали четвёртыми (+1,261).

Ранее саночница Иванова сообщила, что намерена выступать ещё как минимум два года.