«Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом

Московский «Спартак» продлил соглашение с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом.

Новое соглашение московского клуба и футболиста рассчитано до лета 2024 года, сообщает пресс-служба красно-белых.

В минувшем сезоне Мозес выступал в «Спартаке» на правах аренды. Футболист принадлежал лондонскому «Челси». Затем москвичи подписали с игроком полноценный контракт.

В нынешнем сезоне Мозес принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил один мяч.

Ранее в РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID.