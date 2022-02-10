«Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом

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Московский «Спартак» продлил соглашение с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом.
«Спартак» объявил о продлении контракта с Мозесом
  • РИА Новости

Новое соглашение московского клуба и футболиста рассчитано до лета 2024 года, сообщает пресс-служба красно-белых.

В минувшем сезоне Мозес выступал в «Спартаке» на правах аренды. Футболист принадлежал лондонскому «Челси». Затем москвичи подписали с игроком полноценный контракт.

В нынешнем сезоне Мозес принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил один мяч.

Ранее в РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID.

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