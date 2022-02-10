В РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID

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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о встрече с представителями клубов по работе с болельщиками для обсуждения вопросов по Fan ID.
В РПЛ подтвердили желание провести встречу с представителями клубов по теме Fan ID
  • РИА Новости

«Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы введения карты болельщика», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Он добавил, что такие встречи будут на регулярной основе. Он отметил, что одним из ключевых вопросов является то, как можно облегчить получение паспорта болельщика.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Чалов заявил, что если он будет успешно играть за «Базель», то сможет стать игроком сборной России.

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