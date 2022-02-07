Фигуристы завоевали золото, российские и канадские хоккеистки провели матч в масках: главное к утру

Российский саночник Роман Репилов заявил, что хочет отобраться на Олимпиаду-2026 после неудачного выступления в Пекине.
Тренер «Фейеноорда» Арне Слот хочет убедить остаться в команде арендованного у «Спартака» полузащитника Гуса Тиля.
Гол Лионеля Месси помог ПСЖ в гостях разгромить «Лилль» в матче французской Лиги 1.
«Ювентус» обыграл «Верону» в 24-м туре итальянской Серии А.
Сенегал в серии пенальти одолел Египет и завоевал Кубок Африки по футболу.
«Реал» с минимальным счётом переиграл «Гранаду» в матче испанской Примеры.
Гендиректор ФФККР Александр Коган сдал положительный тест на коронавирус после прилёта в Пекин.
Российские фигуристы второй раз в истории завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх. В составе российской команды чемпионами Пекина стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.
Кацалапов стал первым в истории двукратным чемпионом ОИ в командном турнире.
Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе на Олимпиаде.
Победивший рак сноубордист Макс Пэррот выиграл золото в слоупстайле на ОИ-2022.
Фристайлистка Анастасия Таталина с третьего места квалифицировалась в финал биг-эйра на ОИ-2022.
Швейцарец Беат Фойц стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске.
Женские сборные России и Канады по хоккею провели матч на Олимпиаде в масках из-за отсутствия обновлённой информацию о результатах тестов на коронавирус у национальной команды. Россиянки проиграли эту встречу с крупным счётом.
Ранее Союз биатлонистов России объявил, кто выступит в индивидуальной мужской гонке на Олимпиаде.