Фигуристы завоевали золото, российские и канадские хоккеистки провели матч в масках: главное к утру

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Сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, а отечественные хоккеистки сыграли в масках с канадками на Играх. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Российский саночник Роман Репилов заявил, что хочет отобраться на Олимпиаду-2026 после неудачного выступления в Пекине.

Тренер «Фейеноорда» Арне Слот хочет убедить остаться в команде арендованного у «Спартака» полузащитника Гуса Тиля.

Гол Лионеля Месси помог ПСЖ в гостях разгромить «Лилль» в матче французской Лиги 1.

«Ювентус» обыграл «Верону» в 24-м туре итальянской Серии А.

Сенегал в серии пенальти одолел Египет и завоевал Кубок Африки по футболу.

«Реал» с минимальным счётом переиграл «Гранаду» в матче испанской Примеры.

Гендиректор ФФККР Александр Коган сдал положительный тест на коронавирус после прилёта в Пекин.

Российские фигуристы второй раз в истории завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх. В составе российской команды чемпионами Пекина стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Кацалапов стал первым в истории двукратным чемпионом ОИ в командном турнире.

Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе на Олимпиаде.

Победивший рак сноубордист Макс Пэррот выиграл золото в слоупстайле на ОИ-2022.

Фристайлистка Анастасия Таталина с третьего места квалифицировалась в финал биг-эйра на ОИ-2022.

Швейцарец Беат Фойц стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске.

Женские сборные России и Канады по хоккею провели матч на Олимпиаде в масках из-за отсутствия обновлённой информацию о результатах тестов на коронавирус у национальной команды. Россиянки проиграли эту встречу с крупным счётом.

Ранее Союз биатлонистов России объявил, кто выступит в индивидуальной мужской гонке на Олимпиаде.