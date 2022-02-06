Саночник Репилов заявил, что хочет отобраться на Олимпиаду-2026

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Российский саночник Роман Репилов рассказал о спортивных планах после зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Я очень хочу отобраться на свою третью Олимпиаду и наконец-то добиться того, что хочу», — цитирует Репилова ТАСС.

По словам действующего чемпиона мира по санному спорту, сейчас следует дождаться окончания текущего сезона, чтобы начать готовиться к дальнейшим выступлениям.

Немец Йоханнес Людвиг 6 февраля завоевал золотую медаль Игр 2022 года.

Лучшим среди российских спортсменов стал Репилов, занявший девятое место. Его соотечественники Семён Павличенко и Александр Горбацевич стали 10-м и 14-м соответственно.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в Италии.

Ранее был опубликован список всех медалистов второго дня Олимпийских игр в Пекине.